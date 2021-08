Gastronomie : Des truffes noires à la pointe de l’Afrique, un pari exotique réussi

Symbole de la gastronomie française, la truffe noire se cultive aussi, désormais, en… Afrique du Sud. À une altitude de 1000 mètres, Volker Miros a réussi son pari.

Volker et Paul Miros ont eu besoin de s ix an nées d’essais et d’erreurs et de tonnes de chaux vive pour corriger l’acidité du sol, avant de déterrer les premières truffes.

À plus de 1000 mètres

«Nous avons regardé où les truffes sont cultivées dans le reste du monde, et c’est principalement dans l’hémisphère nord, de 32 à 35 degrés nord», explique Volker Miros, 81 ans, barbe blanche et bonnet noir pour affronter les rigueurs de l’hiver austral. «Du coup, à l’inverse, on est pile sur 35 degrés sud», dit-il, soit l’implantation de son exploitation agricole familiale, nichée dans une vallée à 1100 mètres d’altitude.

Dix kilos par hectare chaque hiver

Six ans d’essais et d’erreurs, et des tonnes de chaux vive pour corriger l’acidité du sol, avant de déterrer les premières truffes. Aujourd’hui, avec son fils Paul, Volker Miros est le premier producteur sud-africain de truffe s noire s , avec près d’une centaine d’hectares plantés. Le rendement le plus prolifique atteint environ 10 kg par hectare chaque hiver sud-africain, soit entre juin et août.