Saint-Gall: Des truites n’ont pas supporté un flot de purin

Un agriculteur de 63 ans a épandu du purin à l’aide d’un système par tuyauterie . En raison d’un robinet de dérivation mal fermé, le purin s’est échappé et s’est écoulé sur la route en pente. Puis, il s’est retrouvé dans une bouche d’égouts et a fini dans le ruisseau Tobelbach. Un voisin s’en est aperçu et l’a signalé à l’agriculteur qui a fermé la vanne et alerté la police. Celle-ci a fait appel aux pompiers et au service de protection de l’environnement du canton de Saint-Gall.