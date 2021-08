Vevey (VD) : Des turbines hydrauliques pour fournir l’électricité à 840 ménages

La construction d’une centrale hydroélectrique et des installations permettant de tirer profit des eaux de la Veveyse débute prochainement. L’apport de cette énergie renouvelable et locale représente plus de 2% de la consommation totale de la commune de Vevey.

Les eaux de la Veveyse permettront, d’ici à fin 2022, de produire de l’électricité. Ville de Vevey

Il aura fallu plusieurs années de réflexion avant que le projet prenne vie. Mais l’idée de produire de l’électricité en turbinant l’eau de la Veveyse va se concrétiser: Vevey (VD) a en effet annoncé l’ouverture du chantier qui permettra, à terme, de bénéficier d’un apport en énergie renouvelable et locale correspondant à la consommation annuelle de 840 ménages.

Les premiers coups de pelle seront donnés dans les prochains jours. Le chantier verra la construction d’un tunnel de plus de 600 mètres qui doit permettre de relier une prise d’eau en amont du voûtage des Toveires, situé près de l’autoroute A9, à une centrale hydroélectrique située à la sortie de ce même voûtage. Le paysage ne devrait pas être trop impacté, car les constructions seront intégrées à des aménagements existants, affirme la Ville de Vevey dans un communiqué.

«Ce projet est à la fois hautement symbolique et très intéressant d’un point de vue énergie. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de transition énergétique voulue pour Vevey et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer activement à sa réalisation», souligne Pascal Molliat, municipal responsable de l’Energie. Ce turbinage permettra de produire chaque année environ 2,1 GWh, soit 2,3% de la consommation en électricité totale du territoire de la commune de Vevey.

Ce projet est porté par une entité spécialement créée, la société des Forces Motrices de la Veveyse SA, détenue par le groupe suisse aventron, spécialisé dans l’énergie renouvelable, qu’elle soit hydraulique, solaire ou éolienne. La Ville de Vevey participera à hauteur de 5% à l’actionnariat de cette société, qui est au bénéfice d’une concession cantonale pour l’utilisation des eaux de la Veveyse.

Les travaux devraient s’achever d’ici à la fin de 2022.