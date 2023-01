Un acte de résistance : Des Ukrainiens baptisent leur bébé avec des noms d'armes de guerre

Depuis le début de la guerre, de nouveaux prénoms émergent et font directement référence à la résistance militaire ukrainienne.

Donner la vie alors que la guerre sème la mort est quasiment un acte de résistance et certains Ukrainiens n’ont pas hésité à baptiser leurs nouveau-nés avec des références directes au conflit. Dans un article du quotidien en ligne Oukraïnska Pravda , repéré par nos confrères de Geo, on apprend que si les prénoms classiques et populaires (Sofia, Maria, Mark, Artem, Anastasia, Dmytro ou encore Polina) trustent les premières place du classement, «les noms associés aux nouveaux types d'armes que les forces armées ukrainiennes utilisent contre les occupants sont devenus populaires».