Argovie : Des unités mobiles pour vacciner dans la cour de récré

Le canton d’Argovie met le turbo dans le domaine de la vaccination et va prendre des mesures pour vacciner les jeunes à l’école.

Le retour sur les bancs d’école approche à grands pas et chaque canton fourbit ses mesures en cette période de pandémie. «Blick» fait le tour de chacun d’entre eux et indique lesquels exigent le port du masque en classe pour les moins de 12 ans et lesquels vont faire des tests salivaires régulièrement.