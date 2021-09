Afghanistan : Des universités vides pour une rentrée scolaire sous le joug taliban

Depuis l’instauration par les Talibans du niqab obligatoire et de la non-mixité dans les classes, les étudiants désertent les universités de Kaboul. Les institutions sont également sans nouvelle d’une bonne partie des élèves.

Quant aux autres, «ils craignent les talibans et ne savent désormais plus de quoi leur avenir sera fait», après deux décennies de hausse de la scolarisation.

Femmes acceptées mais sous strictes conditions

Les étudiantes sont ainsi fermement invitées à porter une tunique noire ample et longue couvrant les cheveux (abaya) et un voile ne laissant voir que les yeux (niqab). Et à étudier hors de la vue des hommes: dans une classe juste pour elles si elles sont plus de 15, dans une classe où elles sont séparées des hommes si elles sont moins de 15.