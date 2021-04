Alors que faire? Entreprendre de gros travaux d’aménagement? Déménager? D’autres solutions existent. À commencer par faire le tri et n’acheter plus que des ustensiles si beaux qu’il n’y a plus lieu de les ranger dans des placards ou dans des tiroirs et qui donnent envie de les mettre en évidence, notamment en les accrochant. Un vrai gain de place!