Vaud - Des vacances au téléphone plutôt qu’à dorer au soleil

Le portable de Cindy a chauffé au Portugal, et pas seulement à cause du soleil (photo prétexte).

«Les vacances ont bien commencé… Le jour où on est arrivés pour une semaine en Algarve, du 1er au 6 août, notre agence de voyage nous a prévenus que notre vol de retour à Genève n’était plus possible et qu’il faudrait avancer de quelques heures notre départ, en prenant une autre compagnie». Cindy a dès lors vécu un séjour mouvementé au Portugal.