1 - Le paradis du fooding

Bazaar Le Bazaar est le restaurant où est servi le petit-déjeuner et une cuisine orientale. CERVO Mountain Resort Madre Nostra En plus du Bazaar, l’hôtel dispose de deux autres restaurants. Le Madre Nostra célèbre la tradition culinaire italienne dans toute sa délicatesse: avec des créations modernes et des classiques raffinés. CERVO Mountain Resort La cuisine du Madre Nostra Les aliments proviennent des producteurs de la région. CERVO Mountain Resort

Le forfait complet comprend le petit-déjeuner au Bazar. C’est un nouveau restaurant au cœur de l ’ hôtel entièrement rénové. Il a été baptisé ainsi parce que toute sa décoration est à vendre. Il n ’ y a pas de prix fixe, on négocie comme dans un bazar.

Les trois restaurants attachent une grande importance à la durabilité. Plus de 50% des plats sont végétariens, les produits laitiers et la viande proviennent exclusivement de Suisse. La cuisine est saisonnière et régionale avec des influences internationales. Pour les boissons, le CERVO Mountain Resort travaille en collaboration avec de petits producteurs.

2 - Drinks de jour comme de nuit

The Huntsman L’hôtel brasse sa propre bière: The Huntsman. CERVO Mountain Resort

Un verre et un cadeau de bienvenue sont inclus dans le «Full Package». Mais ce n’est pas tout parce que le CERVO Mountain Resort est l’adresse incontournable de Zermatt pour l’après-ski. Sur la terrasse face au Cervin, il y a toujours une ambiance joyeuse et chaleureuse notamment grâce à la programmation musicale.

Offrir un cadre festif tout en garantissant les mesures sanitaires est une des priorités de l’hôtel. Un dispositif ad hoc est en cours d ’ élaboration. Il est aussi possible d’organiser un après-ski privé. Il suffit de boire un verre et d’écouter de la musique sur son balcon. Chaque chambre de l’Alpinist, un des chalets qui constituent le resort, dispose de son propre bar et de tout le matériel nécessaire à un apéritif.

Le soir, on s’aventure dans un speakeasy. Le Grapes & Juniper est caché derrière une porte discrète du Bazar qui mène aux voûtes de la cave à vin. Le bar propose 40 références de gin.

3 - Un pass quotidien pour les pistes

Zermatt Le domaine skiable est jalonné de sommets de 4000 mètres. CERVO Mountain Resort Les meilleures pistes damées 360 kilomètres de pistes… Plus que vous ne pourrez en descendre en une journée. CERVO Mountain Resort Repas en altitude La pause de midi sur les pistes. CERVO Mountain Resort

Si vous prenez le «Full Package», vous n ’ aurez plus à vous soucier chaque matin de savoir si vous skierez ou non: le pass pour l ’ ensemble du séjour est compris dans le prix. Du coup, 360 kilomètres de pistes vous attendent dans le plus haut domaine skiable de Suisse. Les freeriders et les amateurs de peau de phoque en auront également pour leur argent.

4 - Développement durable grâce à l’électricité

Le jour de l ’ arrivée et du départ, la navette en voiture électrique est également incluse dans le «Full Package».

Le développement durable est un enjeu essentiel pour le CERVO Mountain Resort. Avec sa propre pompe à chaleur, un système moderne de récupération de la chaleur et un système photovoltaïque, l ’ hôtel peut couvrir jusqu ’ à 95% de ses besoins énergétiques pour l ’ eau chaude et le chauffage. Pour l ’ aménagement également, les architectes d ’ intérieur d u bureau Dreimeta, Armin Fischer et Andrea Kraft-Hammerschall, dont les travaux ont été primés, ont privilégié l a qualité et la longévité sans rien renoncer à l’esthétique.

5 - L’espace wellness

Mountain Ashram Spa Un onsen avec vue sur le Cervin. Le nouveau spa Cervo Mountain Resort est fait pour ébahir. Cervo Mountain Resort

Après l’effort, le réconfort. À la suite d’une journée de ski, rien de tel qu’un passage au Mountain Ashram Spa dont l’accès est libre pour les résidents pendant leur séjour.

Oubliez le quotidien pendant quelques heures! Avec son nouveau Mountain Ashram Spa, le CERVO adopte une approche slow & conscious. Cet espace de bien-être accueil les clients et s ’ adapte à leurs besoins individuels. Les traitements et les installations sont une synthèse de ce qui se fait de mieux à travers le monde: des séances de méditation, de coaching et de yoga, un bain de vapeur aux herbes locales et un onsen avec vue sur la station et le Cervin. Il y a même une yourte sous laquelle la clientèle est invitée à choisir et à cueillir des herbes servant aux infusions.

On avait presque oublié… les chambres de rêve!

CERVO Mountain Resort Une chambre de l’Alpinist Simplicité et élégance à l’Alpinist. CERVO Mountain Resort La salle de bains Une salle de bains où on se sent bien. CERVO Mountain Resort

Le Nomad, l’Alpinist et le Huntsman sont trois chalets correspondant chacun à une catégorie tarifaire. Ils dominent le resort et donnent sur Zermatt. L’Overlook Lodge, situé juste en contrebas, dispose d’appartements. La décoration intérieure est intemporelle et moderne à la fois, incluant des éléments alpins pour former un style chaleureux.