Vaud - Des vacances d’été à deux doigts de s’envoler

Une famille qui devait voyager avec la compagnie Swiss s’est retrouvée prise a u piège d’une faille administrative. Les parents, non mariés, avaient en effet réservé des vacances à l’étranger pour l’été 2020. À cause du C ovid, le voyage a été reporté d’une année , au mois de juillet 2021. Très bien… s auf qu ’ entre-temps, leur bébé en bas âge a vait changé de nom de famille pour prendre celui de son père, à l’issue d’une longue démarche de reconnaissance de paternité. « En mai, j’ai donc contacté Swiss pour que le nom sur le billet d’avion de ma fille soit corrigé, explique la m aman, sans quoi e lle ne pouvait monter dans l’avion .»

« J’ai passé plus de 7 heures au téléphone et ma demande n’a jamais abouti » , témoigne la mère de famille, qui raconte avoir même envoyé une dizaine de mails à la compagnie. Elle assure pourtant avoir envoyé les documents officiels attestant le changement de nom de son enfant, « mais on me répondait toujours que ma situation ne remplissait pas les conditions pour un changement de nom, car il ne s’agissait ni d’un divorce, ni d’un mariage » . Elle n’a finalement pas eu d’autre choix que de se rendre a u bureau de la compagnie , à l’aéroport, six jours avant le départ, pour que le billet d’avion de sa fille soit e nfin corrigé. « C’est inadmissible que j’aie eu besoin de me déplacer pour que Swiss fasse enfin quelque chose », s’indigne la passagère .