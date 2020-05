Coronavirus en Italie

Des vacances en Sardaigne? Il faudra montrer patte blanche

Les touristes désireux de visiter l’île cet été devront présenter une attestation certifiant qu’ils n’ont pas le Covid-19, se soumettre à un test et télécharger une application permettant de suivre leurs déplacements.

Les vacanciers arrivés sur l’île devront passer un test et accepter d’être suivis via une app.

Les ports et aéroports sardes resteront fermés encore quelques semaines, puis il sera à nouveau possible d’aller passer ses vacances sur cette île. Sous certaines conditions. La Région planche actuellement sur un plan permettant de concilier vie touristique et mesures de sécurité. Son projet sera ensuite soumis au gouvernement de la Sardaigne pour validation. Il faut dire que l’île a été jusqu’à présent peu touchée par la pandémie, et la région n’a pas l’intention de baisser la garde.