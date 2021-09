Berne : Des vaccino-sceptiques balancent des données de patients

Une femme, qui a consulté une clinique après avoir été vaccinée, a vu sa fiche personnelle partagée sur Telegram dans un groupe de personnes qui sont sceptiques face au vaccin du coronavirus.

Une capture d’écran a circulé sur un groupe Telegram ouvert aux personnes qui veulent documenter les dommages possibles du vaccin après avoir reçu le sérum contre le Covid. Sur le cliché on voit le dossier d’une patiente admise à l’hôpital Riggisberg à Berne. On y découvre son nom, son âge, sa profession, ses souhaits pour la suite du traitement ainsi que les coordonnées de son mari. Des données d’autres patients du service sont visibles tout comme les notes détaillées de médecins et du personnel soignant sur l’évolution de la personne.