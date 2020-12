Info ou intox? : Des vaccins, encore des vaccins et un châtiment égyptien

Entre les rumeurs de décès d’une infirmière après avoir été vaccinée, des aiguilles qui disparaissent et la découverte d’un soi-disant châtiment égyptien ressemblant à un test PCR, la semaine fut intense en informations. On démêle le vrai du faux.

La poursuite des campagnes de vaccination aux Etats-Unis et au Royaume-Uni s’est accompagnée de plusieurs fausses affirmations diffusées sur les réseaux sociaux, entre les rumeurs de décès d’une infirmière américaine, celui d’une Britannique et des aiguilles qui disparaissent subitement, on ne sait plus vraiment que croire.