Épendes (FR) - Des vaches boostées au chocolat

S’il y a bien en Suisse une denrée alimentaire qui met tout le monde d’accord, c’est le chocolat. Même les vaches semblent beaucoup l’apprécier. À Épendes, un agriculteur de 29 ans en donne matin et soir à ses bêtes, majoritairement des swiss black angus, explique «La Liberté». Elles en mangent de 200 à 300 grammes par jour. Le but? Que la viande soit enrobée d’une couche de graisse protectrice, afin qu’elle ne sèche pas au moment de la rassir. Et non, ce régime particulier ne change en rien le goût des steaks.