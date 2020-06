Suisse centrale

Des vaches piquent la mouche et se muent en moutons: un loup en cause?

Huit bovins ont trouvé la mort après avoir chuté dans un ravin au terme d’une course folle. Les circonstances du drame sont peu claires. Le garde-chasse mène l’enquête.

Les pauvres bêtes ont chuté dans un ravin après une course folle, selon des témoins.

Un loup a-t-il provoqué une tragédie, mercredi à Kerns (OW)? Un troupeau de vaches visiblement apeurées a entrepris une course folle qui s’est terminée dans le lit d’une rivière. Les neuf bovins sont tombés d’une colline sur l’alpage de Betenebnet. Huit d’entre eux n’ont pas survécu. La piste du prédateur est évoquée.

Récupération politique

Les propriétaires d’une partie du bétail qui a échoué au fond de la rivière sont anéantis. La perte de leurs animaux, qui sont nés et ont grandi dans leur ferme, est un véritable coup dur qui risque de compromettre l’été à l’alpage. Les cinq bêtes qu’ils ont perdues étaient en pleine gestation. «Les vaches avaient entre deux et onze ans. Elles étaient donc expérimentées et avaient déjà connu des orages, raconte Rita Burch. Elles n’avaient jamais paniqué comme ça». Mais la paysanne ne veut pas spéculer sur l’implication d’un loup: «Pour le moment, nous ne savons pas ce qui s’est passé.»