Bâle-Campagne : Des vandales abattent le sapin de Noël

C’est en découvrant un acte de vandalisme que la commune d’Arlesheim (BL) a commencé son année 2023. Son sapin de Noël de près de 8 mètres de haut a été abattu par un ou des inconnus dans la nuit du 31 décembre. Le lendemain matin, la population, choquée (voir encadré), a découvert l’arbre gisant en travers de la place entouré de débris de boules et décorations de Noël.

Les autorités ont confirmé l’incident, précisant que les vandales avaient utilisé des outils professionnels pour l’abattage. Une plainte a d’ores et déjà été déposée. «L’arbre a été abattu volontairement la nuit de la Saint-Sylvestre. En tant que commune, nous trouvons cela extrêmement dommage. Nous pensons que le Conseil communal et l’administration offrent de nombreuses possibilités de se débarrasser de ses frustrations et de sa colère, que ce soit par mail, téléphone ou en personne», confie Katrin Bartels, directrice de l’administration communale.