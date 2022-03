Vaud – Des vandales ont abîmé trois appareils à l’aérodrome de Bex

«Un acte crétin et gratuit»

«Il n’y a pas eu mort d’homme et on parle peut-être de problèmes de riches, mais c’est un acte crétin et gratuit», résume Pascal Balet, membre de l’association Emotions Flyers, à qui appartiennent les appareils. «Ces jeunes ont cassé nos jouets. Ils n’ont aucune idée de l’investissement en temps et en argent que représente notre passion. C’est frustrant, rageant, d’autant plus que s’ils s’étaient adressés à nous pour qu’on les emmène faire un tour dans le ciel, on les aurait volontiers invités. On n’a jamais refusé ce plaisir à qui que ce soit et on partage de bon cœur notre passion.»