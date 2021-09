Genève - «Des vandales ont scié des panneaux de signalisation»

Fin d’un «bazar chaotique»?

Durant des années, le trafic de transit et les accès au parking souterrain de Manor ont transformé le cœur du quartier de Saint-Gervais en «bazar chaotique», selon ses habitants. La Ville a alors pris des mesures pour limiter la circulation. Après un an d’essai et un bilan jugé positif, elles ont été pérennisées cet été. Les riverains ont applaudi, même s’ils estiment toujours que les nuisances sonores et les parkings sauvages restent importants. D’ici à novembre au plus tard, une barrière doit encore être posée pour séparer le flux des usagers du parking. En dehors des heures d’ouverture du grand magasin, l’accès motorisé au secteur de la place De-Grenus sera limité aux ayants droit, tels que les ambulances ou les véhicules de livraison.