Qu’ont en commun les clubs vaudois de foot de Vuarrens, Etagnières, Poliez-Pittet et les Fribourgeois de Courgevaux? Tous ont vu récemment leurs infrastructures sportives sabotées par des vandales. Depuis quelques mois, des malfaiteurs ont un malin plaisir à parcourir en voiture les terrains de foot dans tous les sens afin de les rendre impraticables. Ils se livrent à de véritables gymkhanas. «Ils alternent vitesse et freinage d’urgence laissant des bosses partout. On en a pour une dizaine de milliers de francs de frais de remise en état. Le terrain de foot du village a été d’abord endommagé en juin puis il y a deux semaines», a signalé un élu d’Etagnières.