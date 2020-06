France

Des vautours tueurs d’animaux sèment l’émoi

Depuis le début du mois, plusieurs bovins et ovins ont été tués par des vautours fauves. Les agriculteurs de la région réclament des mesures.

Plus d’une dizaine de moutons et de vaches ont été tués depuis le début du mois en Haute-Loire. La faute à des vautours fauves qui sévissent dans la région, s’en prenant à des animaux vivants. Du jamais-vu, de mémoire d’agriculteur.

À Saugues, une vache en train de mettre bas a été prise d’assaut par plusieurs de ces volatiles. La malheureuse ne s’en est pas sortie, et le nombre de vautours s’acharnant sur sa carcasse n’a cessé d’augmenter: «Ils étaient une quinzaine le premier jour. Puis plus du double le lendemain, et une centaine de vautours le troisième jour», raconte à CNews Guillaume Savinin, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs du département.