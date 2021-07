Suisse romande : Des veaux dévorés par des loups

Dans le Jura vaudois, la carcasse d’un jeune bovin a été retrouvée jeudi dans un alpage au-dessus de Bassins. Une autre a été découverte aux Giettes (VS) dans la semaine.

Les attaques de loup se multiplient en Suisse romande. Plusieurs moutons ont été tués dans le courant du mois de juillet dans la vallée de Conches, en Valais, et le Canton a autorisé le tir du prédateur. Pour l’heure, il n’a pas encore été abattu, rapporte «Le Nouvelliste» . Mais depuis, d’autres victimes ont été recensées dans le canton: douze bêtes ont récemment succombé dans le val d’Hérens et un veau a été retrouvé mort aux Giettes, au-dessus de Monthey. Les analyses ADN doivent encore confirmer que des loups sont à l’origine de ces pertes mais les traces relevées semblent ne laisser aucun doute.

Dans le jura vaudois, ce sont aussi des veaux qui ont été victimes du loup. Une première attaque avait été recensée au Pré de Mollens, mi-juillet. Et la carcasse d’un autre jeune bovin a été retrouvée jeudi dans un alpage au-dessus de Bassins, rapportent «La Côte» et «24 heures». Il ne restait plus grand chose du pauvre animal, qui a été entièrement dévoré. Là aussi, les analyses ADN doivent encore confirmer la culpabilité d’un ou de plusieurs loups dans cette attaque, alors que des investigations seraient en cours pour un quatrième cas. Mais l’éleveur, qui fait paître ses veaux à l’alpage de la Bassine depuis trente ans, a décidé de redescendre son troupeau au village pour le mettre à l’abri.