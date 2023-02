Angleterre: Hommage rendu à Brianna, jeune transgenre assassinée

Angleterre : Des veillées pour rendre hommage à Brianna, jeune transgenre assassinée

L’adolescente a été retrouvée sans vie dans un parc de Liverpool samedi. La police interroge deux suspects, deux jeunes âgés de 15 ans, et n’écarte pas la piste d’un crime haineux.

Des veillées à la bougie ont été organisées par la communauté transgenre à la mémoire de Brianna Ghey, à Liverpool (photo) et Bristol.

Le meurtre d’une jeune Britannique transgenre de 16 ans, dont la police cherche à déterminer les motivations et interroge deux suspects, a donné lieu à de nombreux hommages et des veillées à la bougie mardi soir. «Toutes les pistes sont explorées, y compris de savoir s’il s’agit d’un crime haineux», a souligné la police locale.

Les enquêteurs ont obtenu une extension de trente heures pour continuer à interroger en garde à vue deux suspects, un garçon et une fille, tous deux âgés de 15 ans, selon la police, qui avait dans un premier temps indiqué qu’il n’existait aucune preuve suggérant qu’il s’agissait d’un crime haineux.

Le corps de Brianna Ghey a été retrouvé dans un parc à Culchet, près de Liverpool. La police a exhorté le public à éviter toute spéculation et à être attentif à ne pas partager de fausses informations à propos de cette affaire.

Une jeune fille «magnifique, spirituelle et hilarante»

Des veillées à la bougie ont été organisées par la communauté transgenre à Liverpool et à Bristol. D’autres événements sont prévus ces prochains jours, dans d’autres villes britanniques. La famille de Brianna Ghey a rendu hommage à une jeune fille «magnifique, spirituelle et hilarante». «Brianna était forte, sans craintes et unique», ont-ils ajouté, sa disparition «laisse un gouffre immense dans notre famille».