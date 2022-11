Ville de Genève : Des vélos pour allumer les arbres de Noël

La ville de Genève s’est parée de lumières, mercredi, pour célébrer l’arrivée prochaine de Noël. Mais pour admirer certaines décorations, il faut mouliner du mollet. En effet, deux arbres, à la place du Rhône, s’illuminent… grâce à des vélos. Les passants sont invités à pédaler quelques dizaines de secondes pour permettre aux loupiotes qui enlacent le tronc et les branches d’ensuite briller plusieurs minutes. D’autres villes romandes, comme Neuchâtel et Fribourg, adopteront semblable système cette année.

En ces temps de crise énergétique, le dispositif – en place jusqu'au 3 janvier – se veut «ludique et pédagogique, il permettra aussi au public de se réchauffer, et pour les plus motivés, il peut remplacer une séance de bike», sourit la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis. Les autres arbres sont allumés de manière classique, via l’éclairage public. Alors que le risque de pénurie reste d’actualité, la Ville n’a pas voulu supprimer les décorations de Noël; mais elle en a restreint le périmètre et réduit les horaires d’illumination.