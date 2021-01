L’une des meilleures formations au monde a donc décidé de vendre ses machines originales aux enchères au cours d’une campagne intitulée «Continue the Ride». Le but étant de donner une nouvelle vie à des vélos qui ont vraiment gagné des courses, mais aussi de contribuer au développement du cyclisme et des jeunes talents. Ces enchères, qui se sont terminées le 27 décembre, ont rapporté beaucoup plus que prévu à l’équipe néerlandaise, grâce à des fans inconditionnels qui n’ont pas hésité à délier la bourse.