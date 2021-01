Concernant le nombre de personnes vaccinées, le socialiste a indiqué qu’en février, le but est d’avoir une capacité de 525 personnes vaccinées sur 100’000 et cela sur les 7 jours de la semaine. En juin, cette capacité doit être multipliée par 3.

Davantage de tests à effectuer

Par ailleurs, pour faire face à la pandémie, le nombre de tests doit être drastiquement augmenté. Actuellement ce nombre est trop faible. De plus le tracing des personnes infectées et de leur entourage doit être poursuivi et accéléré.