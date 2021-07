Johnson & Johnson : Des ventes de vaccins pour 2,5 milliards de dollars en 2021

La pharma américaine anticipe une accélération des ventes de son sérum anti-Covid, qu'elle vend à prix coûtant.

Chiffres en hausse

Au deuxième trimestre, le groupe a en tout cas profité des campagnes de vaccination contre le Covid, qui ont permis le retour des procédures non urgentes et la reprise des ventes d'appareils médicaux comme les prothèses. Ces dernières ont bondi de 62,7%. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise, qui comprend aussi sa division pharmaceutiques (+17,2%) et sa division de produits d'hygiène et de santé de grande consommation comme les crèmes et les pansements (+13,3%), a progressé de 27,1%.