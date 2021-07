Inde : Des ventilateurs géants pour améliorer l’air de Delhi

Une tour de 25 mètres de hauteur est en cours de construction dans la capitale indienne. Elle doit permettre de purifier l’air en certains endroits.

Une «chambre à gaz»

«Construire des tours contre le smog n’a jamais été, et ne sera jamais une solution», assène Sunil Dahiya, du Centre pour la recherche sur l’énergie et l’air propre.

Zones spéciales où respirer

Chaque année au début de la saison hivernale, l’air se transforme à New Delhi en un mélange toxique de fumées venues des brûlages agricoles alentour, de gaz d’échappement et d’émissions industrielles, piégé au dessus de la ville par les températures plus fraîches et des vents faibles.