Testicule douloureux: des vers dansaient dans son scrotum

Inde : Des vers dansaient dans son scrotum

Un jeune homme de 26 ans s’est rendu dans une clinique de New Delhi parce que son testicule droit était sensible et gonflé. Lors d’une échographie, les médecins ont découvert avec stupeur des «structures linéaires» qui se déplaçaient dans le scrotum du patient. Ces mouvements ressemblaient à une danse, explique le Dr Amit Sahu dans le «New England Journal of Medicine». Après avoir retiré du liquide, afin de procéder à un examen au microscope, les spécialistes ont constaté la présence d’une horde de vers vivants. Leur nom scientifique: Wuchereria bancrofti.