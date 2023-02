Des vers retrouvés dans le repas des requérants d’asile à Vallorbe

Vallorbe (VD) : Des vers retrouvés dans le repas de midi de requérants d’asile

Non, non. Ce ne sont pas des spaghettis, mais bien des vers de farine qui ont été retrouvés lundi midi dans le assiettes de riz des personnes hébergées au Centre fédéral pour requérants d’asile de Vallorbe (VD). «C’est totalement intolérable. Cela reflète la valeur que le secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) accorde aux personnes en demande de protection», fustige sur Facebook le collectif Droit de rester Neuchâtel, qui milite pour les droits fondamentaux des personnes exilées et migrantes. Selon ce dernier, qui relaye ce qui se dit de la cantine du lieu, «ce n'est pas la première fois».