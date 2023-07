Technologie: Des vestes tactiles pour faire vivre la musique à des spectateurs sourds

Des spectateurs sont équipés de combinaisons créées pour les sourds par Music: Not Impossible, lors d'un concert en plein air au Lincoln Center, le 22 juillet 2023, à New York.

Les violons résonnent dans la cage thoracique, le violoncelle et la contrebasse un peu plus bas, tandis que les cuivres se font sentir dans les épaules, et les solos plutôt dans les poignets. C’est l’une des manières choisies par l’expert en acoustique Patrick Hanlon – cofondateur de «Music: Not Impossible», projet de Not Impossible Labs, une entreprise qui s’évertue à réduire les obstacles sociaux, notamment ceux liés au handicap – de programmer ses vestes tactiles, dont le but est de permettre à des spectateurs sourds ou malentendants de profiter d’un concert orchestral.