Marque outdoor: Des vêtements de sport suisses sans plastique

1 / 4 ​​La société suisse Mover produit des vêtements de sport high-tech sans plastique. MOVER La collection Mover s'adresse aux amateurs de plein air et est unisexe. MOVER La majeure partie de la production a lieu au Portugal. Là, la laine est tissée et cousue à haute

densité. MOVER

Mover, c’est qui ou quoi?

Nicolas Rochat: Mover est une marque de vêtements outdoor. Une petite entreprise indépendante spécialisée dans la fabrication de vêtements de sport sans plastique.

Une autre marque outdoor, pourquoi cela?

Parce qu'il y a trop de plastique. 99% des vêtements de sport sont composés de fibres synthétiques. Notre industrie, l'industrie textile, est responsable d'un tiers de la pollution plastique des océans par les microparticules qui se retrouvent dans l'air et l'eau. En changeant simplement nos habitudes vestimentaires, nous pouvons réduire considérablement la pollution.

Qu'est-ce qui différencie Mover des autres marques?

Mover est 100% sans plastique. Les tissus, les fils, les étiquettes, les ornements. Pas de plastique, pas de colle, pas de liant, pas de plastique recyclé. Nous sommes les premiers à proposer une gamme complète de vêtements outdoor techniques entièrement fabriqués à partir de tissus naturels.

De quoi sont composées les fibres?

Nous utilisons principalement du coton recyclé et de la laine mérinos de différentes formes et structures. La plupart des gens ne croiront pas que le coton peut protéger contre la pluie et les tempêtes. Mais Sir Edmund Hillary et Sherpa Tensing ont grimpé au sommet de l'Everest avec des vêtements en coton haute densité. Nous y avons longuement travaillé avant de parvenir à un résultat probant, parfaitement adapté à la fonction. Bien sûr, nous avons investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dans la recherche et le développement de nouvelles structures parfaitement adaptées à leur fonction et utilisant les dernières technologies disponibles.

Mover n'utilise pas de plastique, pas même de plastique recyclé. Vivez-vous une vie sans plastique?

Oui, j'essaie le plus possible. Le plastique recyclé est la pire réponse à la crise du plastique. C'est un leurre, un écran de fumée entre le problème et le consommateur. En fin de compte, cela ne fait que contribuer à la pollution et cela libère encore plus de substances toxiques dans notre environnement. Selon l'OCDE, aujourd'hui 9% des plastiques sont recyclés, dans 40 ans nous doublerons cette quantité, mais entre-temps la production totale de plastiques va tripler et dépasser 1,2 milliard de tonnes par an. Nous devons développer des voies alternatives, et Mover en fait partie.

Quelle est votre approche du design?

On part toujours de la fonction. Nous recherchons souvent le tissu et la structure qui fonctionnent le mieux pour une activité ou une situation particulière. Ensuite, nous adaptons la conception à l'objectif spécifique, selon que nous recherchons une respirabilité maximale, une protection contre le vent ou l'eau, la chaleur, la fraîcheur, etc. Nous avons également décidé de proposer des vêtements non genrés, ce qui signifie que nous devons accorder une attention particulière au patron.

Les vêtements ont l'air plutôt conventionnels – pourquoi?

Je dirais plutôt «intemporels». Il est très important pour nous de ne pas tomber dans le piège de la mode, tant au niveau des formes que des couleurs. Nous sommes une entreprise de vêtements de sport, nous voulons que les gens soient toujours heureux de porter nos vêtements même après de nombreuses années. Nos vestes polaires ou nos pantalons de randonnée doivent durer jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés. Jusqu'à ce qu’ils aient dépassé le stade où ils peuvent encore être réparés. La qualité est un facteur important dans cette équation.

La durabilité et l'absence de plastique c’est bien, mais n’est il pas plus important d’acheter moins?

Certainement. La fast fashion tue la planète. Nous devons sortir de ce cycle mortel de surcroissance et de surconsommation. Chez Mover, nous sommes tous d’accord pour dire: «Nous avons besoin de plus de personnes qui achètent moins» et nous le pensons vraiment.

Les vêtements sont-ils fabriqués en Suisse?

Non! Nous fabriquons tout au Portugal à part nos pulls qui sont fabriqués en Mongolie. En restructurant ce nouveau projet, nous avons essayé d'optimiser toutes les opérations, en réduisant au maximum les distances et les transports tout en restant compétitifs. Notre objectif est de rivaliser avec les plus grands acteurs de cette industrie - à un niveau de prix comparable, mais avec des alternatives sans plastique, faciles d'entretien et super confortables. C'est ainsi que nous sensibilisons à la pollution plastique inutile.

