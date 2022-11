Haute-Savoie: Des vététistes de Verbier condamnés en France pour avoir saccagé la nature

Les responsables de la Réserve naturelle de Contamines-Montjoie n’ont guère apprécié le passage des VTT électriques en 2020. Getty Images/Cavan Images RF

Le Tribunal de Bonneville (Haute-Savoie) vient de rendre un jugement exemplaire ce lundi 21 novembre. Selon «Le Dauphiné Libéré», il a condamné l’association Bike Freeride à une amende de 50 000 euros. Son représentant, Nicolas Hale-Woods (cofondateur de l’Xtreme de Verbier), a été condamné à 15 000 euros d’amende et ne peut plus organiser d’événement sur le territoire français durant un an. Tout cela pour avoir causé des dégâts à la flore et à la faune dans la région protégée des Contamines-Montjoie lors d’un tour du Mont-Blanc organisé depuis la Suisse.

Une boucle de 300 km

Les faits remontent au 14 août 2020. La France était frappée par l’épidémie de Covid-19 et de nombreuses manifestations sportives n’étaient pas autorisées, en particulier l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Les rassemblements de plus de 5000 personnes demeuraient interdits. Cependant en Suisse, de l’autre côté de la frontière, les conditions étaient plus permissives. La station de Verbier organisait son Verbier E-bike Festival et sa course intitulée E-Tour du Mont-Blanc. Il s’agit d’une boucle de 300 km au départ de Verbier en passant par le Val d’Aoste, Courmayeur, Chamonix et retour au point de départ

Le Tribunal de Bonneville a établi que cette course réunissait une trentaine d’équipes de deux athlètes, «tous appartenant à des teams professionnels, pour un tour complet du massif du Mont-Blanc en un minimum de temps. À la clé, un joli chèque appelé prize money de 20 000 euros».

Dégradation des espaces naturels

À la suite du passage de l’épreuve organisée sans autorisation préfectorale, les représentants de la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie ont constaté des dégradations des espaces naturels: balisage du parcours à la peinture, chemin dégradé, élargi et déformé, et «deux tourbières, récemment restaurées et abritant des espèces remarquables, ont été ravagées par le passage des coureurs».

La Réserve naturelle des Contamines-Montjoie a été créée en 1979. D’une superficie de 5500 hectares, elle est le seul espace protégé du massif du Mont-Blanc et recense 608 espèces animales et 760 espèces végétales. Wikimedia Commons/Guilhem Vellut

Destruction d’habitat et d’espèces