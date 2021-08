Zimbabwe : Des victimes de l’ère Mugabe enterrées «selon la coutume»

L’actuel président est lui-même accusé d’avoir été l’un des principaux artisans de la répression sanglante qui s’est tenue dans les années 1980.

Des victimes de massacres commis dans les années 1980 par le régime de l’ancien président Robert Mugabe seront exhumées et à nouveau enterrées «selon la coutume», a déclaré samedi le gouvernement du Zimbabwe. Peu après son arrivée au pouvoir en 1980, Robert Mugabe a ordonné une violente répression contre les dirigeants et les partisans d’un mouvement qui avait combattu à ses côtés pour évincer le régime de la minorité blanche à la tête de ce qui s’appelait la Rhodésie.

«En ce qui concerne les exhumations et les ré-inhumations, la question devra être résolue au cas par cas et selon la coutume», a déclaré le gouvernement dans un communiqué après de nouvelles discussions avec les leaders traditionnels sur les massacres de Gukurahundi. Ces derniers sont chargés de guider ces cérémonies. Par ailleurs, l’aide aux victimes et leur famille sera elle aussi étudiée «au cas par cas», a ajouté le gouvernement sans donner de détail. Les représentants traditionnels réclament notamment une retraite, la gratuité de l’éducation ainsi qu’une protection sociale et de santé.