Hong Kong : Des victimes du «souffle du diable» se retrouvent le compte à sec

Dans un quartier de Hong Kong connu pour sa vie nocturne, les comptes en banque sont vidés grâce à une poudre soufflée au visage qui provoque des pertes de mémoire.

De la poudre soufflée en plein visage, une perte de mémoire puis un compte en banque à sec. Tel est le cauchemar vécu par des habitués de Wan Chai, un quartier de Hong Kong connu pour sa vie nocturne et très prisé des touristes jusqu’à la pandémie. Il a fallu des jours à Stuart, un Britannique de 36 ans, pour que tout lui revienne en mémoire. C’est lors d’une conversation avec une autre victime qu’il a soudain compris ce qui s’était produit.

Alors qu’il discutait avec une femme à la sortie d’un bar, un homme, le regard déterminé, s’est approché de lui. «J’ai d’abord pensé qu’il allait me frapper mais il m’a juste soufflé quelque chose au visage», se souvient-il. «J’ai ri. Mais c’est tout. Je ne me souviens pas de ce qui a suivi», raconte Stuart qui, comme les autres victimes, a requis l’anonymat.

La soirée vire au cauchemar

«C’était un compte commun avec ma femme et nous attendons un bébé», se désole le Britannique, installé à Hong Kong depuis 18 mois. «La police a dit que j’étais peut-être simplement ivre, mais pourquoi aurais-je vidé ce compte?» Des gérants et des habitués des bars de Wan Chai ont créé des groupes WhatsApp consacrés à ce sujet. Depuis des mois, ils pullulent d’histoires similaires. La plupart des victimes n’ont plus aucun souvenir des événements. À leur réveil, leurs comptes ont été vidés par des escrocs qui, en droguant leurs victimes, arrivent à leur extorquer facilement leur code secret.