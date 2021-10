Haïti : Des vies risquent «d’être perdues» à cause de la pénurie de carburant

Les gangs empêchent l’approvisionnement régulier en pétrole. Les hôpitaux et les services de télécommunication du pays craignent un arrêt de leurs activités.

Les hôpitaux et services de télécommunications en Haïti ont alerté lundi sur le risque d’arrêt de leurs activités en raison de la pénurie de carburant causée par la mainmise grandissante des gangs sur la capitale Port-au-Prince.

L’association des hôpitaux privés d’Haïti, qui fournit plus de 70% des soins d’urgence et hospitaliers à la population, a elle lancé «un cri d’alarme au gouvernement», constatant une «situation dramatique». «Avec cette pénurie de carburant, c’est la poursuite de services vitaux de 40 centres hospitaliers à des pans entiers de la population qui est hypothéquée. Les plus démunis risquent d’en payer chèrement les conséquences de leur vie», a affirmé l’association dimanche.