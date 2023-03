Armée: Des vieux chars Leopard pourraient être revendus en Allemagne

La commission de politique de sécurité du National a décidé par 17 voix contre 7 de donner suite à une proposition visant à mettre hors service 25 chars Leopard 87 de l’armée, a-t-elle annoncé mardi soir. Il s’agit de créer la base qui permettra à la Suisse de revendre à son fabricant en Allemagne, Rheinmetall, les véhicules dont elle n’a plus besoin, explique-t-elle.

Par 10 voix contre 9 et 6 abstentions, la commission a souhaité en outre que les chars ne soient mis hors service que s’ils sont revendus à leur fabricant. Elle a souligné que la mise hors service et la vente ultérieure de ces chars ne présentent «aucun inconvénient pour la Suisse du point de vue de la garantie d’un équipement complet des troupes mécanisées, de l’instruction et de la constitution d’une réserve de pièces de rechange».