Viticulture: Des vignerons aux poursuites pour avoir défendu leur statut

«Nous ne sommes pas opposés aux contrôles en soi, mais nous voulons qu’ils soient adaptés à des entreprises familiales», martèle Willy Cretegny, président de l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants (ASVEI). C’est toutefois pour avoir refusé un tel contrôle que plusieurs producteurs font aujourd’hui face à des poursuites, et même à des saisies. «On nous considère désormais comme des gros négociants et plus comme des artisans, alors que nous sommes au four et au moulin. Nous faisons tout nous-mêmes, et le vin que nous vendons provient des vignes que nous exploitons. Nous n’avons pas les forces pour déléguer quelqu’un pour faire toute la paperasse qu’on nous demande, alors que les vérifications simplifiées suffisent amplement à prévenir les abus pour des structures comme les nôtres», explique Jean Duboux, vigneron à Riex, en pleines vendanges.