Cambodge : Des villageois empoisonnés par de l’alcool frelaté: 31 morts

En moins d’un mois, plus de trente personnes sont mortes et au moins une centaine d’autres ont été empoisonnées par de l’alcool de contrebande dans ce pays pauvre d’Asie.

Une quinzaine de personnes, producteurs et vendeurs de cet alcool frelaté, ont été arrêtées.

Plus de trente personnes sont mortes et au moins une centaine d’autres ont été empoisonnées en moins d’un mois par de l’alcool frelaté vendu dans des villages du Cambodge, ont annoncé vendredi les autorités.

Dans la dernière affaire en date, sept femmes sont mortes et près d’une centaine de personnes ont été hospitalisées après avoir bu de l’alcool de riz contenant 15% de méthanol – qui, contrairement à l’éthanol habituellement trouvé dans les boissons alcoolisées, est hautement toxique, pouvant rendre aveugle et même tuer. En mai, deux autres cas similaires avaient fait 14 et 10 morts.