Russie

Des villes étouffent sous la fumée des feux de forêt

Les feux de forêt en Sibérie ont été renforcés cette année par une vague de chaleur extrême, conséquence du changement climatique.

L’une des zones les plus affectées par ces incendies massifs, qui se répètent d’année en année sur fond de réchauffement du climat, est la ville de Iougorsk, à plus de 1600 kilomètres au nord-est de Moscou. Un groupe de plus de 100 pompiers et volontaires y est déployé.