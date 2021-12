Un monde inondé – Des villes sous l’eau: un site web montre les conséquences du changement climatique

Des animations qui ont valeur d’avertissement

Sur son site , l’organisation Climate Central montre à quoi notre monde pourrait ressembler. On peut y découvrir plus de 180 villes côtières de la planète: dans leur état actuel, dans celui dans lequel elles se trouveraient si nous parvenions à maintenir le réchauffement à 1,5 °C et, enfin, sous l’eau, ce qui serait inévitable avec un réchauffement de 3 °C.

En hausse depuis 1880

Huit des dix plus grandes villes côtières

Bien sûr, il existe d’importantes différences régionales. Aux États-Unis, par exemple, près de 40% de la population vit dans des zones côtières à densité de population relativement élevée, mais le niveau de la mer joue aussi un rôle central dans les inondations, l’érosion côtière et les dangers liés aux tempêtes, qui concernent tout le monde. De plus, selon l’«Atlas des océans des Nations Unies», huit des dix plus grandes villes du monde se trouvent à proximité des côtes.

Sur le littoral, l’élévation du niveau de la mer menace les infrastructures pourvoyeuses d’emplois et les industries régionales. Routes, ponts, métros, approvisionnement en eau, puits de pétrole et de gaz, centrales électriques, stations d’épuration, décharges sont aussi mis en danger par l’élévation du niveau de la mer. De plus, un niveau de la mer plus élevé signifie également plus de crues et d’inondations. Et, cet été, même des régions éloignées des côtes maritimes ont subi la force destructrice de ces dernières.