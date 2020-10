Karabakh : Des villes touchées par les bombardements

Forces séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise ont intensifié dimanche leurs bombardements.

La capitale indépendantiste et la deuxième ville d’Azerbaïdjan ont notamment été visées, au huitième jour de combats meurtriers.

Les tirs de roquettes ont repris avec une intensité nouvelle dimanche, le centre et la périphérie ayant été touchés, selon les journalistes de l’AFP. A chaque retentissement de sirène, les habitants se réfugient dans les abris existants, comme la crypte d’une église.

Représailles

Dans l’après-midi, Choucha, une ville de 4000 habitants, a été à son tour atteinte par des tirs azerbaïdjanais. Selon le ministère des Affaires étrangères de la république auto-proclamée, il y des «morts et des blessés civils» dans les deux cités.

Le dirigeant du Nagorny Karabakh, Araiyk Haroutiounian, a annoncé qu’en représailles aux frappes sur Stepanakert, des infrastructures militaires installées dans les «grandes villes» d’Azerbaïdjan, situées à plus grande distance du front, avaient été prises pour cible.

Revendications, accusations, démentis

Ses services ont ensuite annoncé avoir «détruit» l’aéroport de la deuxième plus grande agglomération azerbaïdjanaise, Gandja, ce que l’Azerbaïdjan a démenti, affirmant que des civils avaient été tués. D’autres villes azerbaïdjanaises ont été frappées, selon Bakou: Horadiz, Beylagan et Terter.

Azerbaïdjanais et Arméniens, qui démentent systématiquement les succès militaires annoncées par l’adversaire, s’accusent aussi mutuellement de viser des civils. «C’est leur stratégie militaire», a ainsi accusé un conseiller de la présidence azerbaïdjanaise, Hikmet Hajiyev.

«Territoires occupés»

Dimanche, l’Azerbaïdjan a affirmé avoir grièvement blessé le président de la république auto-proclamée et pris Jebraïl, une ville azerbaïdjanaise de 9000 habitants contrôlée depuis les années 1990 par les séparatistes arméniens bien que située hors du territoire du Karabakh. La partie arménienne a démenti ces deux annonces dans la foulée.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, qui annonce régulièrement sur Twitter la prise de villes et de villages, a réaffirmé samedi que seul un retrait des forces arméniennes des «territoires occupés» pouvait mettre fin au conflit.

Prière et cierges

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian estimait quant à lui que l’Arménie faisait face «au moment peut-être le plus décisif de son histoire» contemporaine. A Erevan, la capitale, de nombreux habitants sont allés allumer des cierges à l’église Saint Sarkis.

Les deux camps s’accusent de la reprise des hostilités, une crise parmi les plus graves, sinon la plus grave, depuis le cessez-le-feu de 1994, faisant craindre une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.