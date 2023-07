Recherche: Des virus mortels dans des labos peu contrôlés

Notre pays compte 41 laboratoires de haute sécurité. Il s’agit d’installation de niveaux de sécurité 3 et 4, les plus élevés. Ces lieux sont contrôlés de manière très diverse selon les cantons et les intervalles entre les contrôles varient entre 5,7 et 16,5 ans, avance le conseiller national Félix Wettstein (Vert/SO) à la télévision alémanique SRF. L’élu émet des doutes sur la compétence professionnelle nécessaire des contrôleurs. Si les contrôles ne sont effectués que tous les cinq ou dix ans, l’expertise et la routine nécessaires ne peuvent guère être développées, estime-t-il.