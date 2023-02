Séisme meurtrier : Des visas spéciaux pour les gens ayant tout perdu en Turquie

La ministre de la Justice veut aider rapidement les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et qui ont de la parenté en Suisse.

Les personnes ayant tout perdu, même leurs papiers d’identité, lors des tremblements de terre récents en Turquie, devraient pouvoir venir facilement et temporairement en Suisse s’ils y ont des proches, souhaite la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, comme l’écrit «Blick» vendredi. Le journal rappelle qu’il existe déjà une procédure simplifiée pour que des personnes viennent en Suisse pour des raisons médicales. Mais il leur faut impérativement un passeport. Dans le cas présent, souvent, celui-ci est resté sous les décombres.

La socialiste jurassienne veut pousser plus loin les réalisations de Simonetta Sommaruga qui, en 2013, a permis aux Syriens victimes de la guerre d’entrer plus facilement en Suisse. C’est elle aussi qui était à l’origine du système des «réinstallations». Ce principe permettait à des personnes vulnérables de pouvoir s’installer en Suisse de manière facilitée. Karin Keller-Sutter, prédécesseure de Baume-Schneider au Département de justice et police, l’avait suspendu en décembre dernier.