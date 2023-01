Suisse romande : Des voies ferrées solaires

Un tronçon de 10 km de voie ferrée pourrait produire l’équivalant de la consommation de 400 ménages. Et la Suisse dispose de 7000 km de rails. «Il serait ainsi possible de produire 1 TWh d’électricité solaire, soit 30% de toute la production solaire actuelle en Suisse», estime Joseph Scuderi, fondateur de Sun-Ways. Une aubaine pour les CFF, à qui appartient la moitié du réseau et qui ambitionnent de drastiquement augmenter leur production d’énergie solaire? No comment sur ce projet pour le moment du côté de l’ex-régie fédérale, si ce n’est que «la construction d’installations photovoltaïques à proximité de voies ferrées implique toutefois des exigences de sécurité supplémentaires», explique un porte-parole au quotidien vaudois. Affaire à suivre.