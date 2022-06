COULEURS PETANTES: Des voitures hautes en couleur pour pimenter votre été 

En Suisse, on aime bien le gris comme couleur de voiture. Pourtant, les constructeurs automobiles misent toujours plus sur les couleurs flashy.

Alfa Romeo

L’Alfa Romeo Tonale en vert Montréal évoque les vertes prairies et les forêts. Stellantis Dans la teinte ocre Libari, le Stelvio rayonne de chaleur et de luminosité. Stellantis

Nous ouvrons le bal des couleurs 2022 avec Alfa Romeo et son Tonale. Cette année, le nouveau SUV compact fait son entrée sur le marché en mettant de la couleur sur nos routes. Le vert Montréal fait ici partie des teintes favorites. Le jaune clinquant Ocre Lipari, qui a fait son entrée dans la palette de couleurs d’Alfa Romeo l’année dernière avec le Stelvio, pourrait aussi être candidat pour devenir la reine des couleurs. Reste à savoir si cette couleur sera également disponible pour le Tonale.

BMW

La palette de couleurs de la division M de BMW est pleine de peps. Qu’il s’agisse du jaune Sao Paulo, … BMW … du vert Ile de Man … BMW ou du violet Purple Silk. BMW

Entrer dans un garage BMW est souvent comme plonger dans un océan de noir, de blanc et d’argent – autrement dit se retrouver sous «l’arc-en-ciel allemand». Il en est cependant tout autre dans la division M de BMW, où les couleurs sont mises à l’honneur comme si les jours étaient sans lendemain. On adore! Outre les magnifiques couleurs traditionnelles, l’actuelle palette est très énergisante. Jaune, vert, bleu, violet, rouge… c’est effectivement un arc-en-ciel. Et ceux pour qui le jaune Sao Paulo, le vert Ile de Man ou le bleu Portimao ne sont pas encore assez tape-à-l’oeil feraient bien de rendre visite au programme d’individualisation de la division M, qui s’est littéralement lâchée en matière de couleurs de peinture.

Ford

Ford Ford mise également sur la couleur. Ford

Ford mérite de grandes éloges pour sa palette de couleurs actuelle, d’autant plus que nombre de ces teintes ne sont pas exclusivement réservées aux modèles haut de gamme ou sport, mais sont aussi disponibles pour l’ensemble de la gamme de véhicules. Des options intéressantes telles que l’orange Cyber, le bleu Grabber, le rouge Racing et le vert Erruption sautent non seulement aux yeux, mais sont disponibles tant pour les SUV compacts que pour les pick-ups et les véhicules électriques.

Jeep

Jeep mise sur le rose Tuscadero. Jeep

Chez Jeep aussi, l’ère des couleurs de camouflage et boue est révolue. Cette année, la marque automobile a fait, comme jamais, preuve de créativité pour certaines de ses couleurs. Ma préférée est le rose Tuscadero, nommée d’après la petite amie de Fonzie (Pinky Tuscadero) dans la série télévisée «Happy Days». Parmi les autres couleurs d’exception de Jeep, on retrouve High Velocity, Firecracker Red, Gobi et Sarge Green. Même la triste palette de couleurs du Grand Cherokee a récemment été mise à jour avec un nouveau ton de bleu Hydro.

Porsche

La peinture Ruby Star de Porsche donne des envies d’été. Porsche

Porsche ne propose pas uniquement d’incroyables couleurs de peintures d’usine telles que le baie givrée métallisé, le bleu gentiane métallisé, le vert mamba métallisé et le rouge carmin, mais également le programme de personnalisation «Paint to Sample» le plus complet du secteur. Ce qu’il y a de plus sympa, c’est qu’il est possible de tester les couleurs dans le configurateur. Le vert acide, le jaune Bahamas, le bleu Mexico, le fuchsia Ruby étoilé et l’Ultraviolet comptent parmi nos favoris.

Skoda

Skoda amène de la couleur avec le vert mamba. Skoda

Pour beaucoup, Skoda est un peu le représentant en assurances des marques automobiles. Discrète, sobre et banale. Mais avec le nouveau coupé 100% électrique Skoda Enyaq iV, le fabricant a osé aller plus loin en matière de couleur. Le vert mamba est la nouvelle couleur qui en jette. Continuez ainsi!

Toyota

Toyota mise entre autres sur les tons de beige et de rouge. Toyota