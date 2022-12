Nouvelles technologies : Des voitures livreuses de courses à la conquête de la Suisse

Ces voitures sans pilotes doivent permettre de suivre le principe de la livraison mutualisée. «Au lieu que chacun aille faire ses courses avec son propre véhicule, on fait des achats partagés. On utilise un seul véhicule et on économise ainsi du CO 2 », affirme la cofondatrice de l’entreprise, Lara Amini, dans «20 Minuten».