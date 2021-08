Bienne (BE) : Des voitures saisies après des contrôles contre les nuisances sonores

Samedi, la police cantonale bernoise a effectué des contrôles pour lutter contre les nuisances sonores provoquées par les voitures.

Selon un communiqué de la police cantonale bernoise, des contrôles ciblés ont été effectués samedi à Bienne et dans d’autres communes des alentours pour détecter des modifications illégales sur les voitures causant des nuisances sonores.

Ces vérifications ont permis de repérer 18 voitures faisant rugir le moteur ou effectuant de fortes accélérations. La police est intervenue et certains automobilistes ont été accompagnés au Centre d’expertises et d’examens à Orpond pour de plus amples clarifications. Les contrôles techniques effectués par des spécialistes du Service technique des accidents de la police cantonale bernoise ont permis de constater des modifications interdites sur diverses voitures. Cinq véhicules ont été saisis. Les automobilistes concernés ont été dénoncés pour infraction à la loi sur la circulation routière.