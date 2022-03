Covid-19 en Suisse : Des voix en faveur de wagons réservés aux personnes masquées

Le port du masque dans les transports publics doit bientôt être aboli. Certains voudraient pourtant que la mesure soit maintenue dans certains wagons.

Le Conseil fédéral doit annoncer mercredi la suite des opérations en vue de la levée des mesures de lutte contre le Covid-19. Même si les cas et les hospitalisations ont connu un rebond dans le courant du mois de mars, le gouvernement devrait garder le cap et supprimer l’obligation du port du masque dans les transports publics, et ce, probablement à partir de vendredi, selon «20 Minuten».