Euro 2024: Des voix s’élèvent pour mettre un «carton rouge» à la Biélorussie

Matchs «à domicile» à l’extérieur et sans fans

L’équipe de football de Russie a été exclue par l’UEFA de l’Euro 2024 à la suite de l’invasion de l’Ukraine l’an dernier. La Biélorussie, dont le gouvernement soutient l’effort de guerre du Kremlin, peut participer aux qualifications mais doit jouer ses matches «à domicile» dans un pays extérieur neutre – en Serbie pour le match contre la Suisse du 25 mars – et sans spectateurs. Et le choix de la Serbie pose des questions, car ses dirigeants ont affiché leur sympathie envers le Kremlin, mais aussi car les relations sont tendues au niveau sportif entre l’équipe nationale et la Nati. Le «Tages-Anzeiger» précise que l’ASF a demandé sans succès à l’UEFA de jouer le match du 25 mars en terrain plus neutre.