Genève - Des volatiles se soulagent et faussent un appareil météo

«Des oiseaux ont confondu le pluviomètre avec les toilettes et l’ont bouché», relatait MétéoSuisse sur Twitter le 8 août. La veille, l’appareil, situé à l’aéroport de Genève, avait été arrosé, non par la pluie qui tombait, mais par des excréments de volatiles. Peut-être en raison de sa forme en entonnoir ou de sa ressemblance avec un perchoir? On ne le saura jamais.